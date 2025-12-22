Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.47 Prozent fester bei 48’362.68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.005 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 47’974.82 Zählern und damit 0.333 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (48’134.89 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 48’457.47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48’199.13 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46’245.41 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 46’381.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 42’840.26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 14.08 Prozent aufwärts. 48’886.86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3.59 Prozent auf 104.72 USD), JPMorgan Chase (+ 1.85 Prozent auf 323.09 USD), Salesforce (+ 1.82 Prozent auf 264.63 USD), NVIDIA (+ 1.49 Prozent auf 183.69 USD) und Chevron (+ 1.39 Prozent auf 149.80 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-2.54 Prozent auf 57.22 USD), Honeywell (-1.58 Prozent auf 195.96 USD), Walmart (-1.54 Prozent auf 112.60 USD), Procter Gamble (-1.23 Prozent auf 142.69 USD) und 3M (-1.21 Prozent auf 160.00 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 33’837’074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.751 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.50 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.87 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch