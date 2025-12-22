Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’164 -0.1%  SPI 18’099 0.1%  Dow 48’363 0.5%  DAX 24’284 0.0%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5’744 -0.3%  Gold 4’447 2.5%  Bitcoin 70’093 -0.6%  Dollar 0.7920 -0.4%  Öl 62.1 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Tesla11448018Idorsia36346343Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Vestas, Orsted und Co.: US-Regierung setzt Offshore-Windprojekte aus
Clearwater Analytics-Aktie springt an: Investorenkonsortium plant Übernahme und Delisting
D-Wave-Aktie im Aufwärtstrend: CES-Strategie für 2026 sorgt für Fantasie
Tesla-Aktie mit Allzeithoch: CEO Elon Musk gewinnt Rechtsstreit um Milliarden-Aktienpaket
Suche...

Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Marktbericht 22.12.2025 22:33:57

Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones performte schlussendlich positiv.

Merck
80.11 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.47 Prozent fester bei 48’362.68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.005 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 47’974.82 Zählern und damit 0.333 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (48’134.89 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 48’457.47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 48’199.13 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46’245.41 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 46’381.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 42’840.26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 14.08 Prozent aufwärts. 48’886.86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3.59 Prozent auf 104.72 USD), JPMorgan Chase (+ 1.85 Prozent auf 323.09 USD), Salesforce (+ 1.82 Prozent auf 264.63 USD), NVIDIA (+ 1.49 Prozent auf 183.69 USD) und Chevron (+ 1.39 Prozent auf 149.80 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-2.54 Prozent auf 57.22 USD), Honeywell (-1.58 Prozent auf 195.96 USD), Walmart (-1.54 Prozent auf 112.60 USD), Procter Gamble (-1.23 Prozent auf 142.69 USD) und 3M (-1.21 Prozent auf 160.00 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 33’837’074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.751 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.50 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.87 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com