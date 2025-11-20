Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’574 0.4%  SPI 17’309 0.5%  Dow 46’765 1.4%  DAX 23’495 1.4%  Euro 0.9305 0.1%  EStoxx50 5’623 1.5%  Gold 4’093 0.4%  Bitcoin 73’079 -0.7%  Dollar 0.8069 0.2%  Öl 64.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
BNP Paribas-Aktie springt an: Höherer Kapitalpuffer in Planung
Bitcoin erholt sich nach NVIDIA-Zahlen leicht
Merck-Aktie aber etwas leichter: Partnerschaft in den USA - Parkinson-Medikament mit Hilfe von KI
Bayer-Aktie minimal tiefer: Beschleunigte US-Zulassung für Lungenkrebs-Medikament
TRATON-Aktie leichter: MAN plant umfassenden Stellenabbau und Produktionsverlagerung
Suche...
eToro entdecken

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

85.22
CHF
4.09
CHF
5.04 %
15:47:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 14:52:56

Walmart Outperform

Walmart
85.22 CHF 5.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 116 US-Dollar belassen. Vor allem im Vergleich zu den Vorjahreswerten seien die Quartalszahlen des Einzelhandelskonzerns stark gewesen, schrieb Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Prognose für 2025 deute auf ein Ergebnis im vierten Quartal hin, das im Rahmen der aktuellen Einschätzung liege oder leicht darunter, ergänzte er. Laut Shemesh handelt es sich allerdings um eine eher konservative Einschätzung des Unternehmens./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:01 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Walmart Outperform
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 116.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 100.61 		Abst. Kursziel*:
15.30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 106.05 		Abst. Kursziel aktuell:
9.39%
Analyst Name::
Steven Shemesh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten