Walmart Aktie 984101 / US9311421039
85.85CHF
0.62CHF
0.73 %
09:05:58
BRXC
21.11.2025 06:53:28
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 116 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal biete dem scheidenden Konzernchef Doug McMillon einen starken Abschied, schrieb Steven Shemesh in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Einzelhandelsriese habe klargemacht, dass er in der Offensive bleiben und weiter Marktanteile gewinnen wolle./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Outperform
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 116.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 107.11
|
Abst. Kursziel*:
8.30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 107.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.26%
|
Analyst Name::
Steven Shemesh
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
