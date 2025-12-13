Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Goldpreis-Prognose 13.12.2025 03:53:32

Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg

So schätzen Banken und Experten den Goldpreis für 2026 ein. Die Grossbanken sind sich einig: der Preis könnte deutlich höher steigen.

• Goldpreis-Rückgang im Oktober 2025 durch Angst vor fehlenden Zinssenkungen seitens der Fed
• Bullische Trends in Sachen Goldpreis für das Jahr 2026
• Erwartungen für neue Goldpreis-Höchststände variieren von 4'000 US-Dollar bis 5'000 US-Dollar pro Unze

Daan Struyven, der Co-Leiter der globalen Rohstoffforschung von Goldman Sachs, berichtet über die Katalysatoren, die der Goldpreis-Prognose für 2026 zugrunde liegen, so ein Artikel von The Street. Historisch gesehen seien niedrige Renditen und ein schwächerer Dollar gut für den Goldpreis, denn Gold verläuft tendenziell betrachtet in die entgegengesetzte Richtung. Niedrigere Anleiherenditen machen sie als sichere Anlagealternative zu Gold weniger attraktiv. Da der Goldpreis in US-Dollar berechnet wird, macht ein schwächerer Dollar Gold für ausländische Käufer, sowie Zentralbanken, gefragter, heisst es weiter.

Wie die Fed-Aussagen den Goldpreis im Oktober 2025 dämpfen

Der Rückgang des Goldpreises im Oktober 2025 wurde primär durch die Sorge ausgelöst, dass die Federal Reserve Bank im Dezember keine Zinssenkung vornehmen würde. Diese Sorge wurde durch die Aussage des Fed-Chefs, Jerome Powell, angeheizt. Dieser sagte, dass eine weitere Senkung im Jahr 2025 nicht garantiert sei. Diese Aussage führte zu einem zeitweisen Anstieg in Anleiherenditen und des US-Dollars, wodurch dem Goldhandel damit teilweise die Unterstützung entzogen wurde, so der Bericht weiter.

Goldman Sachs sieht bullische Tendenzen für 2026

Die Aussichten auf eine erneute Zinssenkung entwickelten sich danach aber positiv, wodurch die Anleiherenditen gefallen sind und sich der Dollar stabilisieren konnten, wodurch auch die Goldpreise wieder stiegen, so TheStreet weiter. Ausserdem, so der Bericht, soll Daan Struyven in einem Interview mit Bloomberg geäussert haben, er erwarte, dass die bullischen Trends beim Goldpreis auch ins Jahr 2026 hineinreichen werden.

Einschätzungen der Grossbanken

Laut einem Artikel auf wallstreet online sind die Prognosen der Grossbanken offenbar sehr positiv. So liegen die Erwartungen für den Goldpreis im Jahr 2026 von JPMorgan, der Bank of America und HSBC bei rund 5'000 US-Dollar. Die Einschätzung von Goldman Sachs liege bei 4'900 US-Dollar und somit knapp unter den anderen Goldpreis-Prognosen. Laut der Deutschen Bank könnte der Preis 4'000 US-Dollar erreichen, gemäss Morgan Stanley sogar 4'400 US-Dollar. Die Einschätzung von UBS liegt bei 4'700 US-Dollar. Lediglich die Commerzbank liegt mit ihrer Prognose bei unter 4'000 US-Dollar.

Einschätzungen der Fondsmanager

Nach Angaben des oben genannten Beitrags, führt die Bank of America Umfragen durch, wobei verschiedene Fondsmanager befragt wurden. Diese prognostizierten neue Höchststände beim Goldpreis. Der erwartete Preis für Ende 2026 liegt den Experten zufolge in der Spanne von 4'000 bis 4'500 US-Dollar pro Unze. Doch auch Preise bis zu 5'000 US-Dollar pro Unze wurden genannt.

Laut Business Insider sei der starke Anstieg des Goldpreises hauptsächlich auf die Kaufaktivitäten der Zentralbanken, die Inflation, die Bedenken bezüglich der Stärke der US-Wirtschaft sowie die Zölle zurückzuführen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Goldmarkt im Fokus: US-Institute sehen den Höhenflug 2026 fortgesetzt
Goldsensation in China entfacht neues Interesse in der Bitcoin-Community
Palantir-Mitgründer Peter Thiel steigt aus: Die Hintergründe zum Verkauf der NVIDIA-Aktie

