Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’574 0.4%  SPI 17’309 0.5%  Dow 46’765 1.4%  DAX 23’495 1.4%  Euro 0.9305 0.1%  EStoxx50 5’623 1.5%  Gold 4’093 0.4%  Bitcoin 73’079 -0.7%  Dollar 0.8069 0.2%  Öl 64.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
BNP Paribas-Aktie springt an: Höherer Kapitalpuffer in Planung
Bitcoin erholt sich nach NVIDIA-Zahlen leicht
Merck-Aktie aber etwas leichter: Partnerschaft in den USA - Parkinson-Medikament mit Hilfe von KI
Bayer-Aktie minimal tiefer: Beschleunigte US-Zulassung für Lungenkrebs-Medikament
TRATON-Aktie leichter: MAN plant umfassenden Stellenabbau und Produktionsverlagerung
Suche...
eToro entdecken

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

85.22
CHF
4.09
CHF
5.04 %
15:47:35
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 14:53:44

Walmart Overweight

Walmart
85.22 CHF 5.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Christopher Horvers sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und verwies auf die angehobenen Schätzungen. Die bisherigen Markterwartungen für das vierte Quartal lägen nun am oberen Ende der neuen Prognosespanne. Er sah zudem alles in allem auch ein paar Kritikpunkte im Zahlenwerk und verwies darauf, dass die Trendwende der Marge weiterhin ausstehe./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 07:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Walmart Overweight
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 128.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 100.61 		Abst. Kursziel*:
27.22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 106.05 		Abst. Kursziel aktuell:
20.70%
Analyst Name::
Christopher Horvers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten