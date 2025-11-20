Walmart Aktie 984101 / US9311421039
Walmart Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar belassen. Christopher Horvers sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Zahlenwerk des Einzelhandelskonzerns und verwies auf die angehobenen Schätzungen. Die bisherigen Markterwartungen für das vierte Quartal lägen nun am oberen Ende der neuen Prognosespanne. Er sah zudem alles in allem auch ein paar Kritikpunkte im Zahlenwerk und verwies darauf, dass die Trendwende der Marge weiterhin ausstehe./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Overweight
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 128.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 100.61
|
Abst. Kursziel*:
27.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 106.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.70%
|
Analyst Name::
Christopher Horvers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walmart
|
16:01
|Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16:01
|NYSE-Handel: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
13:03
|Walmart ditches NYSE for Nasdaq after 55 years (Financial Times)
|
19.11.25
|Walmart Aktie News: Walmart am Abend billiger (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Walmart Aktie News: Walmart gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Walmart chief Doug McMillon ends reign at world’s largest retailer (Financial Times)