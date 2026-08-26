Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
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Wacker Neuson SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson von 21,00 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Comtesse hob seine Ergebnisschätzung für den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson für 2026. Vor einer Empfehlung der Aktien will Comtesse aber eine klarere Geschäftsbelebung in der DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz sehen. Seine Favoriten für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.25 €
|
Abst. Kursziel*:
5.62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.98%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
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25.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
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13.08.26
|EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the raised guidance for the fiscal year 2026 (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-News: Wacker Neuson Group veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 und bestätigt angehobene Jahresprognose (EQS Group)
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11.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
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11.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
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11.08.26
|XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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07.08.26
|SDAX aktuell: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
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31.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)