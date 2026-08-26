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Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012

20.95
CHF
1.09
CHF
5.49 %
10:42:22
SWX
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26.08.2026 09:08:29

Wacker Neuson SE Hold

Wacker Neuson
21.08 CHF 3.87%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Neuson von 21,00 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Comtesse hob seine Ergebnisschätzung für den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson für 2026. Vor einer Empfehlung der Aktien will Comtesse aber eine klarere Geschäftsbelebung in der DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz sehen. Seine Favoriten für das zweite Halbjahr heißen Bechtle und Inficon./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
Unternehmen:
Wacker Neuson SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
23.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22.25 € 		Abst. Kursziel*:
5.62%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.98%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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