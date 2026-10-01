Redcare Pharmacy 65.18 CHF 2.83% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 116 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei Folge der zweiten Anhebung der Jahresprognose durch den Medikamenten-Versender, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit sei das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten der Treiber./rob/mf/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.