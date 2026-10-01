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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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07.10.2026 11:29:13

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
65.18 CHF 2.83%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 116 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei Folge der zweiten Anhebung der Jahresprognose durch den Medikamenten-Versender, schrieb Yannik Siering in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit sei das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten der Treiber./rob/mf/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70.30 € 		Abst. Kursziel*:
70.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.71%
Analyst Name::
Yannik Siering 		KGV*:
-
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