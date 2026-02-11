Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
20.00CHF
0.24CHF
1.21 %
11:49:52
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.02.2026 11:04:24
Wacker Neuson SE Hold
Wacker Neuson
20.10 CHF -0.59%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson nach Zahlen von 26 auf 24 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sonderbelastungen im vierten Quartal hätten die operative Marge des Baumaschinenherstellers gedrückt, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch. Der Free Cash Flow sei derweil stark gewesen./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.95 €
|
Abst. Kursziel*:
9.34%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.84%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
09:48
|Beratungskosten und Abschreibungen: Wacker Neuson verfehlt Margenziel (AWP)
|
10.02.26
|EQS-News: WackerNeusonGroup veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt positiven Ausblick (EQS Group)
|
10.02.26
|EQS-News: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures and shows a positive outlook (EQS Group)
|
10.02.26
|EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
10.02.26
|EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures (EQS Group)
|
04.02.26
|Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX klettert (finanzen.ch)
Analysen zu Wacker Neuson SE
|11:04
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|02.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|02.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|05.06.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09.05.25
|Wacker Neuson Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.05.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|03.04.25
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11:04
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|02.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Wacker Neuson SE
|20.00
|1.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:16
|
Deutsche Bank AG
Kering Hold
|11:15
|
Deutsche Bank AG
TeamViewer Hold
|11:09
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|11:08
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|11:06
|
Deutsche Bank AG
Ferrari Buy
|11:06
|
UBS AG
Siemens Energy Buy
|11:05
|
UBS AG
TUI Neutral