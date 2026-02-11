Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
20.10CHF
0.34CHF
1.72 %
13:25:00
SWX
11.02.2026 12:27:42
Wacker Neuson SE Hold
Wacker Neuson
20.13 CHF -0.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Mit der Profitabilität habe der Baumaschinenhersteller die Erwartungen verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Der Umsatz habe im Vergleich zum Vorquartal zugelegt und auch die Konsensschätzung übertroffen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
22.10 €
Abst. Kursziel*:
-4.98%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
22.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
-5.41%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
