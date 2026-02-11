Wacker Neuson 20.13 CHF -0.44% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Mit der Profitabilität habe der Baumaschinenhersteller die Erwartungen verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Der Umsatz habe im Vergleich zum Vorquartal zugelegt und auch die Konsensschätzung übertroffen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.