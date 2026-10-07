Anta Sports Products LtdShs Aktie 3227484 / KYG040111059
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07.10.2026 13:41:00
Neuer Hauptaktionär bei PUMA: Anta Sports übernimmt Spitzenposition - Aktie im Plus
PUMA hat einen neuen Grossaktionär.
PUMA werde "weiterhin als unabhängig geführtes Unternehmen agieren", teilten die Herzogenauracher mit. Anta Sports, ebenfalls ein Sportartikelhersteller, habe "seinen uneingeschränkten Respekt" für PUMAs Geschichte im Sport, seine Markenidentität, Unternehmenskultur, unabhängige Unternehmensführung und Markenautonomie zum Ausdruck gebracht. "Für uns ist das langfristige Engagement von Anta Sports ein grosser Vertrauensbeweis in unsere Strategie, unser Managementteam und unsere Zukunft", sagte PUMA-CEO Arthur Höld.
"Wir haben volles Vertrauen in das Managementteam und die strategische Ausrichtung", sagte Ding Shizhong, Board Chairman von Anta Sports. "Gleichzeitig freuen wir uns, die Erfahrungen und Kompetenzen der Anta-Gruppe einzubringen, um PUMAs künftiges Wachstum zu unterstützen und dabei gleichzeitig das zu bewahren, was die Marke so einzigartig macht."
Die PUMA-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 1,47 Prozent höher bei 22,49 Euro.
DJG/uxd/brb
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