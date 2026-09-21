Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Plus

Um 09:11 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.43 Prozent auf 18’184.85 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91.838 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0.420 Prozent fester bei 18’182.67 Punkten, nach 18’106.55 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’221.70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18’182.67 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der SDAX auf 18’564.27 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 18’511.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der SDAX mit 16’942.67 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4.78 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell init innovation in traffic systems SE (+ 3.72 Prozent auf 45.95 EUR), Vincorion (+ 3.47 Prozent auf 18.91 EUR), EVOTEC SE (+ 2.95 Prozent auf 3.00 EUR), secunet Security Networks (+ 2.95 Prozent auf 209.50 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 2.83 Prozent auf 12.70 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil ATOSS Software (-1.51 Prozent auf 91.50 EUR), PNE (-1.26 Prozent auf 7.06 EUR), OHB SE (-1.03 Prozent auf 173.20 EUR), HelloFresh (-0.82 Prozent auf 2.65 EUR) und Wacker Neuson SE (-0.62 Prozent auf 23.90 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 69’418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.220 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8.26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch