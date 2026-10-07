Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der anstehende Bericht zum dritten Quartal sollte davon geprägt sein, dass das Wachstum im Privatkundengeschäft das stagnierende Investmentbanking ausgleiche, schrieb Andreas Pläsier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auch der Bereich der Geschäftskunden sollte sich positiv entwickelt haben. Der Ausblick für das Gesamtjahr erscheine derzeit gut untermauert./rob/mf;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.48 €
|
Abst. Kursziel*:
36.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.80%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|28.88
|-1.67%
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