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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

28.88
CHF
-0.49
CHF
-1.67 %
09:03:43
BRXC
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07.10.2026 11:34:41

Deutsche Bank Buy

Deutsche Bank
28.88 CHF -1.67%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der anstehende Bericht zum dritten Quartal sollte davon geprägt sein, dass das Wachstum im Privatkundengeschäft das stagnierende Investmentbanking ausgleiche, schrieb Andreas Pläsier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auch der Bereich der Geschäftskunden sollte sich positiv entwickelt haben. Der Ausblick für das Gesamtjahr erscheine derzeit gut untermauert./rob/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30.48 € 		Abst. Kursziel*:
36.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.80%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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