04.11.2025 10:31:35

WACKER CHEMIE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 95 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwachen Ergebnisse des dritten Quartals seien keine Überraschung, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Es zeichne sich auch ein schwaches Schlussquartal ab, weswegen die Jahresziele gesenkt wurden. Ein Ausblick auf 2026 stehe noch aus./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

