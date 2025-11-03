WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
63.02CHF
-1.60CHF
-2.47 %
11:39:04
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2025 10:31:35
WACKER CHEMIE Buy
WACKER CHEMIE
62.98 CHF -2.54%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 95 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwachen Ergebnisse des dritten Quartals seien keine Überraschung, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Es zeichne sich auch ein schwaches Schlussquartal ab, weswegen die Jahresziele gesenkt wurden. Ein Ausblick auf 2026 stehe noch aus./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.20 €
|
Abst. Kursziel*:
30.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.37%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
03.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der WACKER CHEMIE-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
30.10.25