WACKER CHEMIE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 69 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ziele für 2026 hätten klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht. Zu verdanken sei dies vor allem den starken Einsparungen. Die Wacker-Aktien seien allerdings vergleichsweise teuer./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
73.10 €
|
Abst. Kursziel*:
1.23%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
71.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.57%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
11.03.26
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant (AWP)
|
11.03.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
11.03.26
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant (AWP)
|
10.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX hebt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|07:11
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
