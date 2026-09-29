Vossloh 50.41 CHF 1.08% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 65 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Verkehrstechnikkonzern habe seine Ziele auf dem Kapitalmarkttag zwar bestätigt, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Er sieht jedoch unter der Oberfläche des optimistischen Tenors erste Warnsignale und kalkuliert etwas vorsichtiger./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.