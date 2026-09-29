Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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29.09.2026 10:30:30
Vossloh Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 65 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Verkehrstechnikkonzern habe seine Ziele auf dem Kapitalmarkttag zwar bestätigt, schrieb Christian Cohrs am Dienstag. Er sieht jedoch unter der Oberfläche des optimistischen Tenors erste Warnsignale und kalkuliert etwas vorsichtiger./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
52.95 €
|
Abst. Kursziel*:
13.31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
53.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.36%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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