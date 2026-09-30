Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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30.09.2026 16:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 52,90 EUR.
Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 52,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 52,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5'058 Vossloh-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 91,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 72,97 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 52,40 EUR. Abschläge von 0,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Vossloh-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 23.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,34 Prozent auf 395.60 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vossloh-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,57 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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