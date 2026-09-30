Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 12:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh verliert am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 53,30 EUR.
Die Vossloh-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 53,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 53,25 EUR. Mit einem Wert von 53,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2'947 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 91,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 71,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 1,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Am 23.07.2026 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395.60 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 331.50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vossloh-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Vossloh.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,57 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie
Juli 2026: So schätzen Experten die Vossloh-Aktie ein
SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Aktionären eine Freude
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vossloh AG
|
16:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
12:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh macht am Mittwochvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)