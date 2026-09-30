Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
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30.09.2026 09:29:00
Vossloh Aktie News: Vossloh macht am Mittwochvormittag Boden gut
Die Aktie von Vossloh gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 53,90 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 53,90 EUR. Bei 53,90 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 759 Vossloh-Aktien.
Am 01.10.2025 markierte das Papier bei 91,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 69,76 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,40 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 2,78 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,14 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 395.60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331.50 Mio. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte Vossloh die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,57 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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