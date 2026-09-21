HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SDAX im Fokus
|
21.09.2026 12:26:17
Börse Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain
Der SDAX macht aktuell Gewinne.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.57 Prozent fester bei 18’208.89 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91.838 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.420 Prozent auf 18’182.67 Punkte an der Kurstafel, nach 18’106.55 Punkten am Vortag.
Bei 18’221.70 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’134.33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’564.27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 18’511.25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 16’942.67 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.92 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19’325.96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell LPKF Laser Electronics (+ 6.88 Prozent auf 13.20 EUR), secunet Security Networks (+ 6.14 Prozent auf 216.00 EUR), Basler (+ 4.97 Prozent auf 23.25 EUR), PVA TePla (+ 3.85 Prozent auf 30.20 EUR) und Vincorion (+ 3.42 Prozent auf 18.90 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen ATOSS Software (-2.69 Prozent auf 90.40 EUR), OHB SE (-2.06 Prozent auf 171.40 EUR), HelloFresh (-1.23 Prozent auf 2.64 EUR), PNE (-1.12 Prozent auf 7.07 EUR) und Vossloh (-0.82 Prozent auf 54.20 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 238’095 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.220 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte
Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu PNE AG
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SDAX aktuell: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|EQS-PVR: PNE AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)