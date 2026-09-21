Börse Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.57 Prozent fester bei 18’208.89 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91.838 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.420 Prozent auf 18’182.67 Punkte an der Kurstafel, nach 18’106.55 Punkten am Vortag.

Bei 18’221.70 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’134.33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’564.27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 18’511.25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 16’942.67 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.92 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19’325.96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell LPKF Laser Electronics (+ 6.88 Prozent auf 13.20 EUR), secunet Security Networks (+ 6.14 Prozent auf 216.00 EUR), Basler (+ 4.97 Prozent auf 23.25 EUR), PVA TePla (+ 3.85 Prozent auf 30.20 EUR) und Vincorion (+ 3.42 Prozent auf 18.90 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen ATOSS Software (-2.69 Prozent auf 90.40 EUR), OHB SE (-2.06 Prozent auf 171.40 EUR), HelloFresh (-1.23 Prozent auf 2.64 EUR), PNE (-1.12 Prozent auf 7.07 EUR) und Vossloh (-0.82 Prozent auf 54.20 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 238’095 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.220 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch