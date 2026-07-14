Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
52.41CHF
-5.31CHF
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BRXC
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14.07.2026 09:42:16
Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Hold" belassen. Der korrigierte operative Ergebnisausblick für 2026 liege nun 13 Prozent unter dem Konsens, schrieb Fabian Piasta am Dienstag./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56.60 €
|
Abst. Kursziel*:
34.28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.99%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vossloh AG
|
09:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
13.07.26
|EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Adjustment of Sales Revenues and Earnings Guidance for Fiscal Year 2026[ (EQS Group)
|
13.07.26
|EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
13.07.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|Vossloh Hold
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|10:01
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:01
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:42
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|51.99
|-9.92%
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|09:50
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|09:48
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