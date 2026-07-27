Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vossloh Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 74 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung Mitte Juli hätten die Halbjahreszahlen des Eisenbahntechnologie-Unternehmens kaum Zuversicht gegeben, allerdings seien sie auch nicht alarmierend, schrieb Christian Cohrs am Montag. Er senkte seine Schätzungen. Eilige Aktienkäufe drängten sich derzeit nicht auf./rob/ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.75 €
|
Abst. Kursziel*:
10.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vossloh AG
|
09:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
24.07.26
|EQS-News: Weichen für Schwedens Schienennetz (EQS Group)
|
24.07.26
|EQS-News: Turnouts for Sweden’s rail network (EQS Group)
|
23.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
23.07.26
|EQS-News: Vossloh AG: Rekordauftragsbestand zum Halbjahr 2026 unterstreicht anhaltend dynamisches Marktumfeld (EQS Group)
|
23.07.26
|EQS-News: Vossloh AG: Record Order backlog at mid-year 2026 highlights continued strong market momentum (EQS Group)
Analysen zu Vossloh AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|54.49
|-0.59%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|
Warburg Research
Vossloh Hold
|10:26
|
DZ BANK
T-Mobile US Kaufen
|10:25
|
Deutsche Bank AG
Givaudan Buy
|10:25
|
Deutsche Bank AG
Nokia Buy
|10:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ATOSS Software Buy
|10:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAP Buy
|10:09
|
Bernstein Research
Roche Outperform