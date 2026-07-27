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Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

54.49
CHF
-0.32
CHF
-0.59 %
11:46:58
BRXC
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27.07.2026 10:27:21

Vossloh Hold

Vossloh
54.49 CHF -0.59%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 74 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung Mitte Juli hätten die Halbjahreszahlen des Eisenbahntechnologie-Unternehmens kaum Zuversicht gegeben, allerdings seien sie auch nicht alarmierend, schrieb Christian Cohrs am Montag. Er senkte seine Schätzungen. Eilige Aktienkäufe drängten sich derzeit nicht auf./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58.75 € 		Abst. Kursziel*:
10.64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
59.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Vossloh AG 54.49 -0.59% Vossloh AG