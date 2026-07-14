Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
52.41CHF
-5.31CHF
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14.07.2026 10:01:19
Vossloh Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Buy" belassen. Die gesenkte Jahresprognose des Bahntechnikkonzerns sei eine böse Überraschung, schrieb Lars Vom-Cleff am Dienstag. Die Eckdaten für das erste Halbjahr sieht er indes knapp über seinen Schätzungen./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Buy
|
Unternehmen:
Vossloh AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
87.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55.90 €
|
Abst. Kursziel*:
55.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.53%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vossloh AG
|
09:29
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
13.07.26
|EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Adjustment of Sales Revenues and Earnings Guidance for Fiscal Year 2026[ (EQS Group)
|
13.07.26
|EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
13.07.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Freundlicher Handel: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|10:01
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|28.05.26
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|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:01
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:01
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:42
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vossloh AG
|51.99
|-9.93%
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