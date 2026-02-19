Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 0.0%  SPI 19’021 -0.1%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’064 -0.9%  Euro 0.9119 0.1%  EStoxx50 6’055 -0.8%  Gold 4’984 0.2%  Bitcoin 51’464 0.2%  Dollar 0.7758 0.4%  Öl 71.4 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zurich-Aktie dennoch schwächer: Versicherer schraubt Gewinn weiter in die Höhe
Walmart-Aktie unter Druck: Vorsichtiger Ausblick trotz Milliarden-Rückkaufprogramm
Allianz-Aktie vor Quartalsbericht: Experten sehen weiteres Potenzial
Tesla-Aktie vor Weichenstellung: Optimus als künftiger Umsatztreiber?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen
Suche...

Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

29.51
CHF
-0.09
CHF
-0.29 %
14:18:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 12:14:03

Volvo AB (B) Hold

Volvo AB
29.51 CHF -0.28%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien von 290 auf 321 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nicolai Kempf ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse optimistisch für das weitere Marktumfeld für Nutzfahrzeugbauer. Er erwartet im zweiten Quartal eine Markterholung und dann im zweiten Halbjahr, dass Käufe vor dem Inkrafttreten strengerer EPA-Abgasnormen vorgezogen werden. Anleger schauten über den Tiefpunkt im ersten Quartal hinweg - auch in der Annahme, dass Zolleffekte weitergereicht werden können. Als Konsequenz von alldem erhöhte er den Multiplikator für die Ermittlung der Kursziele./tih/ag;


Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
321.00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
345.70 SEK 		Abst. Kursziel*:
-7.14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
345.70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.14%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten