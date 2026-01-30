Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 340 auf 350 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe 2025 mit einer überraschend guten Margenentwicklung sowie angehobenen Markterwartungen für Europa und Nordamerika gut zu Ende gebracht, schrieb Nick Housden in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. In Europa sollte ihm zufolge die operative Dynamik dank der Nachfrage solide ausfallen und in Nordamerika im Jahresverlauf anziehen./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
350.00 SEK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
323.00 SEK
|
Abst. Kursziel*:
8.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
323.00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.36%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
26.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.01.26