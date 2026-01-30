NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 340 auf 350 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe 2025 mit einer überraschend guten Margenentwicklung sowie angehobenen Markterwartungen für Europa und Nordamerika gut zu Ende gebracht, schrieb Nick Housden in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. In Europa sollte ihm zufolge die operative Dynamik dank der Nachfrage solide ausfallen und in Nordamerika im Jahresverlauf anziehen./rob/gl/zb;