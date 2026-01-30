Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

27.87
CHF
-0.11
CHF
-0.39 %
11:38:57
BRXC
30.01.2026 09:45:01

Volvo AB (B) Outperform

Volvo AB
27.87 CHF -0.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 340 auf 350 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe 2025 mit einer überraschend guten Margenentwicklung sowie angehobenen Markterwartungen für Europa und Nordamerika gut zu Ende gebracht, schrieb Nick Housden in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. In Europa sollte ihm zufolge die operative Dynamik dank der Nachfrage solide ausfallen und in Nordamerika im Jahresverlauf anziehen./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
350.00 SEK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
323.00 SEK 		Abst. Kursziel*:
8.36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
323.00 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
8.36%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse