Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’373 -0.3%  SPI 18’427 -0.3%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’781 -0.1%  Euro 0.9181 0.2%  EStoxx50 5’995 -0.2%  Gold 5’079 2.7%  Bitcoin 59’312 1.1%  Dollar 0.7762 0.1%  Öl 67.3 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Ausblick: Barrick Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DroneShield-Aktie gibt deutlich nach: Konsolidierung oder Warnsignal?
Ethereums Kampf mit dem Datenmüll: Vitalik Buterin fordert radikale Änderung!
Ausblick: ConocoPhillips präsentiert Quartalsergebnisse
UBS-Aktie: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Suche...

Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

30.03
CHF
0.47
CHF
1.58 %
09:09:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.02.2026 07:11:36

Volvo AB (B) Overweight

Volvo AB
30.02 CHF 1.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo von 330 auf 360 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Volvo bleiben trotz bereits angelaufener Neubewertung sein Top-Favorit./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
340.50 SEK 		Abst. Kursziel*:
5.73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
340.50 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
5.73%
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten