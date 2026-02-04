NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo von 330 auf 360 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Volvo bleiben trotz bereits angelaufener Neubewertung sein Top-Favorit./ag/bek;