Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo von 330 auf 360 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Volvo bleiben trotz bereits angelaufener Neubewertung sein Top-Favorit./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
360.00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
340.50 SEK
|
Abst. Kursziel*:
5.73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
340.50 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.73%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
