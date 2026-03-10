Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

28.26
CHF
1.06
CHF
3.89 %
14:09:42
BRXC
10.03.2026 11:39:57

Volvo AB (B) Market-Perform

Volvo AB
28.26 CHF 3.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur. Hilfreich in dieser Phase seien hohe Margen, die vor allem Volvo und Paccar aufwiesen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
290.00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
321.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
-9.71%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
321.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.71%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:39 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Volvo AB Buy UBS AG
13.02.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
