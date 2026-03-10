Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur. Hilfreich in dieser Phase seien hohe Margen, die vor allem Volvo und Paccar aufwiesen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
290.00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
321.20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-9.71%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
321.20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.71%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|11:39
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:39
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|11:39
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28.13
|3.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:05
|
Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|13:03
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse Buy
|12:58
|
Deutsche Bank AG
Roche Hold
|12:48
|
Deutsche Bank AG
Airbus Buy
|12:43
|
Deutsche Bank AG
STMicroelectronics Buy
|11:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Symrise Overweight
|11:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Börse Overweight