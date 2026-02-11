Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
29.95CHF
0.41CHF
1.37 %
13:47:45
BRXC
11.02.2026 12:49:31
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 333 auf 374 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre operativen Ergebnisschätzungen am Dienstagnachmittag an den dynamischeren Auftragseingang des Lkw-Bauers im vierten Quartal 2025 an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
374.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
343.40 SEK
|
Abst. Kursziel*:
8.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
343.40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.91%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
09.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Anleihe: Volvo Treasury AB begibt Dualtranche über 350 Mio Fr. (AWP)
|
02.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite steigt (finanzen.ch)
Analysen zu Volvo AB (B)
|04.02.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|29.93
|1.29%
