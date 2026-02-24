Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’019 1.1%  SPI 19’236 1.0%  Dow 48’727 -0.2%  DAX 24’976 -0.1%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’120 0.1%  Gold 5’106 -2.3%  Bitcoin 48’757 -2.5%  Dollar 0.7749 0.0%  Öl 71.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nächster Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Novo Nordisk-Aktie: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
Fresenius-Aktie schwächer: Vertragsverlängerung von Konzernchef Sen
Goldpreis: Gewinnmitnahmen belasten
Suche...
Plus500 Depot

Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

29.89
CHF
0.03
CHF
0.08 %
15:17:37
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.02.2026 13:10:34

Volvo AB (B) Market-Perform

Volvo AB
29.89 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volvo von 270 auf 290 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der Nutzfahrzeugbranche den Aussichten in Nordamerika. Er hob seine Schätzungen für das Marktwachstum und entsprechend auch seine Kursziele an. Die Aktien seien aber bereits mindestens adäquat gestiegen, so Martin. Daher ändere sich an den Einschätzungen grundsätzlich nichts. Paccar müsse man als Anleger haben, bei Daimler Truck seien sowohl die Erwartungen als auch die Bewertung zu hoch./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 23:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
290.00 SEK
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
350.10 SEK 		Abst. Kursziel*:
-17.17%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
350.10 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.17%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo AB (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten