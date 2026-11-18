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Binance Coin kostete gestern vor 5 Jahren 577.56 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in BNB investiert hat, hat nun 17.31 Binance Coin im Depot. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 17.11.2026 gerechnet (595.77 USD), wäre die Investition nun 10’315.22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.15 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545.37 USD. Am 14.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 949.46 USD.

Redaktion Finanzen.net