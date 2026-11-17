RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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RTL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Mit dem Umsatz habe der Medienkonzern die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Mit dem Ausblick auf das Gesamtjahr liege das Unternehmen nun aber am unteren Rand der Erwartungen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Hold
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
30.50 €
|
Abst. Kursziel*:
14.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.32%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|RTL
|28.05
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