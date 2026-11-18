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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali vor einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Mit neuen Zielvorgaben für das Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie liege der Großversicherer deutlich über bisherigen Vorgaben für 2024 bis 2027, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Er habe allerdings noch mit etwas mehr gerechnet./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.