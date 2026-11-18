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Assicurazioni Generali Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali vor einer Kapitalmarktveranstaltung mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Mit neuen Zielvorgaben für das Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie liege der Großversicherer deutlich über bisherigen Vorgaben für 2024 bis 2027, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Er habe allerdings noch mit etwas mehr gerechnet./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
44.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
44.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.30%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
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|17.11.26
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|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
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|DZ BANK
|09:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
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