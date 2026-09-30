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Experteneinschätzungen 30.09.2026 18:00:38

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Was Analysten von Volkswagen (VW) vz erwarten

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Was Analysten von Volkswagen (VW) vz erwarten

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen.

Volkswagen
65.57 CHF -2.26%
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Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde im September 2026 von 21 Experten analysiert.

12 Experten empfehlen die Volkswagen (VW) vz-Aktie zu kaufen, 9 Experten empfehlen das Halten der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 108,33 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 37,87 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 70,46 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG105,00 EUR49,0229.09.2026
Bernstein Research100,00 EUR41,9223.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)100,00 EUR41,9222.09.2026
Bernstein Research100,00 EUR41,9222.09.2026
UBS AG--21.09.2026
Jefferies & Company Inc.120,00 EUR70,3121.09.2026
DZ BANK--21.09.2026
Bernstein Research100,00 EUR41,9221.09.2026
Deutsche Bank AG115,00 EUR63,2121.09.2026
RBC Capital Markets120,00 EUR70,3119.09.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR56,1218.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)100,00 EUR41,9216.09.2026
Bernstein Research100,00 EUR41,9214.09.2026
Jefferies & Company Inc.120,00 EUR70,3110.09.2026
Bernstein Research100,00 EUR41,9207.09.2026
RBC Capital Markets120,00 EUR70,3107.09.2026
Jefferies & Company Inc.120,00 EUR70,3107.09.2026
Bernstein Research100,00 EUR41,9204.09.2026
Deutsche Bank AG115,00 EUR63,2104.09.2026
UBS AG80,00 EUR13,5404.09.2026
RBC Capital Markets120,00 EUR70,3104.09.2026
Jefferies & Company Inc.120,00 EUR70,3104.09.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR56,1204.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 132.6692 19.03.2027 157053373
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1713 12.09 157791333
Long 11.2432 6.77 145247099
Long 26.5338 1.56 157791332
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.1459 20.08 159646447
Short 12.0608 4.22 160549239
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -2.53 154316991
Long 8 -7.57 158162926
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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23.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Volkswagen Neutral UBS AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 14’496.53 13.90 S2B9EU
Short 15’049.11 8.92 S3B2AU
SMI-Kurs: 13’712.40 01.10.2026 13:14:36
Long 13’109.58 19.90 S5BOUU
Long 12’785.69 13.69 SKPBQU
Long 12’239.76 8.92 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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