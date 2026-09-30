Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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30.09.2026 18:00:38
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Was Analysten von Volkswagen (VW) vz erwarten
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen.
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde im September 2026 von 21 Experten analysiert.
12 Experten empfehlen die Volkswagen (VW) vz-Aktie zu kaufen, 9 Experten empfehlen das Halten der Volkswagen (VW) vz-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 108,33 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 37,87 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 70,46 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|105,00 EUR
|49,02
|29.09.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|41,92
|23.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|100,00 EUR
|41,92
|22.09.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|41,92
|22.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|21.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 EUR
|70,31
|21.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.09.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|41,92
|21.09.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|63,21
|21.09.2026
|RBC Capital Markets
|120,00 EUR
|70,31
|19.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|56,12
|18.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|100,00 EUR
|41,92
|16.09.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|41,92
|14.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 EUR
|70,31
|10.09.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|41,92
|07.09.2026
|RBC Capital Markets
|120,00 EUR
|70,31
|07.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 EUR
|70,31
|07.09.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|41,92
|04.09.2026
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|63,21
|04.09.2026
|UBS AG
|80,00 EUR
|13,54
|04.09.2026
|RBC Capital Markets
|120,00 EUR
|70,31
|04.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 EUR
|70,31
|04.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|56,12
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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|Bernstein Research
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|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
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|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
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|UBS AG
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|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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