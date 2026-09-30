Volkswagen (VW) vz-Aktie: Was Analysten von Volkswagen (VW) vz erwarten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde im September 2026 von 21 Experten analysiert.

12 Experten empfehlen die Volkswagen (VW) vz-Aktie zu kaufen, 9 Experten empfehlen das Halten der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 108,33 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 37,87 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 70,46 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 105,00 EUR 49,02 29.09.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 41,92 23.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 100,00 EUR 41,92 22.09.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 41,92 22.09.2026 UBS AG - - 21.09.2026 Jefferies & Company Inc. 120,00 EUR 70,31 21.09.2026 DZ BANK - - 21.09.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 41,92 21.09.2026 Deutsche Bank AG 115,00 EUR 63,21 21.09.2026 RBC Capital Markets 120,00 EUR 70,31 19.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 56,12 18.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 100,00 EUR 41,92 16.09.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 41,92 14.09.2026 Jefferies & Company Inc. 120,00 EUR 70,31 10.09.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 41,92 07.09.2026 RBC Capital Markets 120,00 EUR 70,31 07.09.2026 Jefferies & Company Inc. 120,00 EUR 70,31 07.09.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 41,92 04.09.2026 Deutsche Bank AG 115,00 EUR 63,21 04.09.2026 UBS AG 80,00 EUR 13,54 04.09.2026 RBC Capital Markets 120,00 EUR 70,31 04.09.2026 Jefferies & Company Inc. 120,00 EUR 70,31 04.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 56,12 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch