Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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30.09.2026 15:06:00
VW-Krise: Volkswagen kündigt zahlreiche Haustarifverträge
VolkswagenIm Zuge der Konzernsanierung plant VW die Kündigung von zehn seiner Haustarifverträge. Beschäftigte in ganz Deutschland sind betroffen, der Betriebsrat kündigt Widerstand an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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