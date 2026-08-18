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Index-Performance im Fokus 18.08.2026 17:58:12

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Minus

So performte der DAX letztendlich.

Siemens
258.68 CHF -3.06%
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Schlussendlich verlor der DAX im XETRA-Handel 0.71 Prozent auf 26’151.69 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.201 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.219 Prozent auf 26’280.86 Punkte an der Kurstafel, nach 26’338.61 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26’292.95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’119.54 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 24’830.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der DAX einen Wert von 24’307.92 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Wert von 24’314.77 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6.57 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 1.75 Prozent auf 48.74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.66 Prozent auf 28.86 EUR), SAP SE (+ 1.63 Prozent auf 182.50 EUR), adidas (+ 1.38 Prozent auf 154.70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.32 Prozent auf 523.60 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-7.63 Prozent auf 57.24 EUR), Siemens Energy (-5.23 Prozent auf 154.28 EUR), Heidelberg Materials (-2.99 Prozent auf 155.50 EUR), Siemens (-2.30 Prozent auf 275.80 EUR) und Airbus SE (-2.10 Prozent auf 209.80 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4’730’257 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 216.483 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.09 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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