Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

Am Dienstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0.89 Prozent schwächer bei 6’472.52 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.574 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.189 Prozent auf 6’518.08 Punkte an der Kurstafel, nach 6’530.45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’518.08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’465.29 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 6’230.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’849.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’434.64 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10.63 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 1.75 Prozent auf 48.74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.66 Prozent auf 28.86 EUR), SAP SE (+ 1.63 Prozent auf 182.50 EUR), adidas (+ 1.38 Prozent auf 154.70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.32 Prozent auf 523.60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-7.63 Prozent auf 57.24 EUR), Siemens Energy (-5.23 Prozent auf 154.28 EUR), Siemens (-2.30 Prozent auf 275.80 EUR), Airbus SE (-2.10 Prozent auf 209.80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.00 Prozent auf 45.07 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4’730’257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch