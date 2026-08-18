LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge

Am Dienstag tendierte der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0.52 Prozent schwächer bei 26’166.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’121.00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’306.00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’816.00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’372.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 24’347.00 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6.51 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’576.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 1.75 Prozent auf 48.74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.66 Prozent auf 28.86 EUR), SAP SE (+ 1.63 Prozent auf 182.50 EUR), adidas (+ 1.38 Prozent auf 154.70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.32 Prozent auf 523.60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-7.63 Prozent auf 57.24 EUR), Siemens Energy (-5.23 Prozent auf 154.28 EUR), Heidelberg Materials (-2.99 Prozent auf 155.50 EUR), Siemens (-2.30 Prozent auf 275.80 EUR) und Airbus SE (-2.10 Prozent auf 209.80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’730’257 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216.483 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.09 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch