Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

Am Dienstag tendiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.39 Prozent tiefer bei 26’236.30 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.201 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 26’280.86 Zählern und damit 0.219 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’338.61 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’151.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’292.95 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der DAX 24’830.98 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der DAX mit 24’307.92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der DAX 24’314.77 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.92 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 2.46 Prozent auf 49.08 EUR), Scout24 (+ 2.24 Prozent auf 77.45 EUR), SAP SE (+ 2.12 Prozent auf 183.38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.42 Prozent auf 74.26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.34 Prozent auf 28.77 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-5.45 Prozent auf 58.59 EUR), Siemens Energy (-4.28 Prozent auf 155.84 EUR), Heidelberg Materials (-2.06 Prozent auf 157.00 EUR), Siemens (-1.95 Prozent auf 276.80 EUR) und MTU Aero Engines (-1.68 Prozent auf 375.00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’971’935 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216.483 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.09 zu Buche schlagen. Mit 7.48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch