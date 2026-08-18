SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DAX-Performance im Fokus
|
18.08.2026 15:58:14
Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag
Der DAX verliert aktuell an Wert.
Am Dienstag tendiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.39 Prozent tiefer bei 26’236.30 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.201 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 26’280.86 Zählern und damit 0.219 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’338.61 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’151.35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’292.95 Punkten.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der DAX 24’830.98 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der DAX mit 24’307.92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der DAX 24’314.77 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.92 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 2.46 Prozent auf 49.08 EUR), Scout24 (+ 2.24 Prozent auf 77.45 EUR), SAP SE (+ 2.12 Prozent auf 183.38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.42 Prozent auf 74.26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.34 Prozent auf 28.77 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-5.45 Prozent auf 58.59 EUR), Siemens Energy (-4.28 Prozent auf 155.84 EUR), Heidelberg Materials (-2.06 Prozent auf 157.00 EUR), Siemens (-1.95 Prozent auf 276.80 EUR) und MTU Aero Engines (-1.68 Prozent auf 375.00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im DAX
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’971’935 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216.483 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.09 zu Buche schlagen. Mit 7.48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26’151.69
|-0.71%
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich knapp in Grün -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt schloss den Handelstag knapp oberhalb der Nulllinie ab. Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag schwächer. Die US-Börsen machen Verluste. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.