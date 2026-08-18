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Marktbericht 18.08.2026 15:58:14

XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag mit Abgaben

XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag mit Abgaben

Das macht der LUS-DAX aktuell.

Siemens
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Um 15:54 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.29 Prozent schwächer bei 26’227.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’151.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’306.00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 24’816.00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 24’372.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 24’347.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.76 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’576.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 2.46 Prozent auf 49.08 EUR), Scout24 (+ 2.24 Prozent auf 77.45 EUR), SAP SE (+ 2.12 Prozent auf 183.38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.42 Prozent auf 74.26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.34 Prozent auf 28.77 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Infineon (-5.45 Prozent auf 58.59 EUR), Siemens Energy (-4.28 Prozent auf 155.84 EUR), Heidelberg Materials (-2.06 Prozent auf 157.00 EUR), Siemens (-1.95 Prozent auf 276.80 EUR) und MTU Aero Engines (-1.68 Prozent auf 375.00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’971’935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 216.483 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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