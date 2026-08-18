DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr gekostet

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 98.88 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 101.133 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 73.22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’404.94 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 25.95 Prozent.

Volkswagen (VW) vz wurde am Markt mit 36.71 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch