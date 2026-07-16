Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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16.07.2026 10:07:31
Volkswagen (VW) vz Buy
Volkswagen
68.58 CHF 3.66%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen (VW) vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Einer soliden Nachfrage in Europa stehe die andauernde Schwäche des Autobauers in China gegenüber, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.08 €
|
Abst. Kursziel*:
61.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.07%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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