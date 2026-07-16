FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen (VW) vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Einer soliden Nachfrage in Europa stehe die andauernde Schwäche des Autobauers in China gegenüber, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/la;