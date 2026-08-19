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19.08.2026 17:58:18
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus
Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Abend mit negativen Notierungen.
Am Mittwoch sank der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.22 Prozent auf 6’453.64 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.558 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.112 Prozent höher bei 6’475.42 Punkten, nach 6’468.17 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6’445.19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’493.91 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.44 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 6’230.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’851.16 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 5’483.28 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10.31 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2.52 Prozent auf 74.84 EUR), SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.90 EUR), BASF (+ 1.57 Prozent auf 51.79 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.11 Prozent auf 29.18 EUR) und adidas (+ 0.78 Prozent auf 155.90 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-3.95 Prozent auf 54.98 EUR), Rheinmetall (-2.88 Prozent auf 1’178.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.72 Prozent auf 514.60 EUR), UniCredit (-0.91 Prozent auf 82.84 EUR) und Allianz (-0.90 Prozent auf 438.00 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 6’095’131 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 624.840 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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