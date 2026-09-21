Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
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Vincorion Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung für Vincorion beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analystin Mira Wiegratz rechnet bis 2030 mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 15 Prozent per annum, wie sie in ihrer am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung schrieb. Sie setzt dabei auf das Geschäft mit Energie- und Stabilisierungssystemen für militärische Fahrzeuge. Die neue Generation taktischer, mobiler Energiesysteme und die elektrisch betriebene Rettungswinde (ERH) für Hubschrauber trieben die Profitabilität im Produktportfolio nach oben. Die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) sieht die Expertin mittelfristig bei 20 Prozent./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vincorion Buy
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.90 €
|
Abst. Kursziel*:
37.60%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
18.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.20%
|
Analyst Name::
Mira Wiegratz
|
KGV*:
-
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