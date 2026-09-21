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Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014

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21.09.2026 09:04:32

Vincorion Buy

Vincorion
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung für Vincorion beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analystin Mira Wiegratz rechnet bis 2030 mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 15 Prozent per annum, wie sie in ihrer am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung schrieb. Sie setzt dabei auf das Geschäft mit Energie- und Stabilisierungssystemen für militärische Fahrzeuge. Die neue Generation taktischer, mobiler Energiesysteme und die elektrisch betriebene Rettungswinde (ERH) für Hubschrauber trieben die Profitabilität im Produktportfolio nach oben. Die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) sieht die Expertin mittelfristig bei 20 Prozent./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vincorion Buy
Unternehmen:
Vincorion 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.90 € 		Abst. Kursziel*:
37.60%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
18.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.20%
Analyst Name::
Mira Wiegratz 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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