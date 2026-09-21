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Steigende Nachfrage 21.09.2026 11:07:41

Chemie-Expansion: BASF blickt auf Standort Indien - Aktie in Grün

Chemie-Expansion: BASF blickt auf Standort Indien - Aktie in Grün

Der Chemiekonzern BASF prüft den Bau eines neuen Produktionskomplexes für MDI (Methylendiphenyldiisocyanat) im indischen Bundesstaat Gujarat.

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Um die steigende Nachfrage in der Region zu bedienen, habe sich das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft BASF India Polyurethanes Private Limited bereits ein passendes Industriegrundstück vor Ort gesichert, teilte BASF mit. MDI ist ein zentraler Rohstoff für Polyurethan-Anwendungen, die vor allem in der Gebäudedämmung, Kältetechnik, Automobil- und Möbelindustrie sowie bei Konsumgütern zum Einsatz kommen.

"Indien zählt zu den attraktivsten Wachstumsmärkten weltweit. Für zahlreiche Branchen erwarten wir eine starke Nachfrage", betonte Stephan Kothrade, Vorstandsmitglied und Chief Technology Officer. Eine Produktion vor Ort solle es ermöglichen, Kunden in Indien und angrenzenden Märkten direkt mit lokal hergestelltem MDI zu versorgen.

Das Projekt befinde sich derzeit in einer fortgeschrittenen Machbarkeitsstudie. Erst nach deren Abschluss und unter dem Vorbehalt aller erforderlichen Genehmigungen werde die finale Investitionsentscheidung getroffen.

Die BASF-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,31 Prozent auf 51,78 Euro.

DJG/apo/ros

DOW JONES

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BASF-Aktie stärker: Agrochemie-IPO macht Fortschritte

Bildquelle: BASF
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