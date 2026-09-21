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21.09.2026 11:07:41
Chemie-Expansion: BASF blickt auf Standort Indien - Aktie in Grün
Der Chemiekonzern BASF prüft den Bau eines neuen Produktionskomplexes für MDI (Methylendiphenyldiisocyanat) im indischen Bundesstaat Gujarat.
"Indien zählt zu den attraktivsten Wachstumsmärkten weltweit. Für zahlreiche Branchen erwarten wir eine starke Nachfrage", betonte Stephan Kothrade, Vorstandsmitglied und Chief Technology Officer. Eine Produktion vor Ort solle es ermöglichen, Kunden in Indien und angrenzenden Märkten direkt mit lokal hergestelltem MDI zu versorgen.
Das Projekt befinde sich derzeit in einer fortgeschrittenen Machbarkeitsstudie. Erst nach deren Abschluss und unter dem Vorbehalt aller erforderlichen Genehmigungen werde die finale Investitionsentscheidung getroffen.
Die BASF-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,31 Prozent auf 51,78 Euro.
DJG/apo/ros
DOW JONES
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