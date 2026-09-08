SDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der SDAX mittags

Am Dienstag geht es im SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.07 Prozent auf 18’740.01 Punkte abwärts. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94.295 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.058 Prozent auf 18’742.63 Punkte an der Kurstafel, nach 18’753.48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18’707.97 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’770.53 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 18’659.63 Punkten bewertet. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 18’398.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16’742.45 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.98 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell HORNBACH (+ 5.88 Prozent auf 86.50 EUR), Energiekontor (+ 2.41 Prozent auf 25.45 EUR), Jungheinrich (+ 1.96 Prozent auf 27.04 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1.93 Prozent auf 21.15 EUR) und Shelly (+ 1.88 Prozent auf 65.20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.08 Prozent auf 56.65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.01 Prozent auf 30.90 EUR), OHB SE (-2.77 Prozent auf 182.60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2.49 Prozent auf 70.40 EUR) und Vincorion (-2.25 Prozent auf 19.11 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 499’978 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4.176 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.26 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch