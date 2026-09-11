Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0.08 Prozent schwächer bei 18’399.43 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 93.845 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0.092 Prozent stärker bei 18’431.79 Punkten, nach 18’414.79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’446.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’385.85 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1.84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’571.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’027.12 Punkten auf. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Wert von 16’536.09 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6.01 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit ASTA Energy Solutions (+ 2.50 Prozent auf 65.60 EUR), GFT SE (+ 1.62 Prozent auf 25.05 EUR), OHB SE (+ 1.57 Prozent auf 180.60 EUR), Kontron (+ 1.55 Prozent auf 21.00 EUR) und Stabilus SE (+ 1.52 Prozent auf 16.02 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil init innovation in traffic systems SE (-3.64 Prozent auf 42.35 EUR), HelloFresh (-2.58 Prozent auf 2.80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.46 Prozent auf 53.55 EUR), Vincorion (-1.90 Prozent auf 18.89 EUR) und Dermapharm (-1.44 Prozent auf 37.75 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 575’116 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.238 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.24 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch