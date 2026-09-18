Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9450 0.1%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’355 -0.6%  Bitcoin 67’213 0.7%  Dollar 0.8236 0.1%  Öl 102.1 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ETF des Monats September 2026: Wenn Qualität wieder zählt
Goldpreis fällt - dieser Faktor könnte jetzt entscheidend werden
Euro/Franken und Euro/Dollar zum Wochenstart wenig bewegt - Das steckt hinter dem Seitwärtstrend
Societe Generale-Aktie: Milliarden für Dividenden und Rückkäufe
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Suche...
ETF Sparplan

PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3

6.22
CHF
-0.14
CHF
-2.20 %
18.09.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 07:54:33

PATRIZIA SE Buy

PATRIZIA
6.34 CHF -0.16%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Patrizia mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe zuletzt betont, dass sein wachsendes Engagement in Infrastruktur-Projekte bei der Investorenbasis weiter auf eine hohe Nachfrage stoße, schrieb Kai Klose am Freitag. Er sieht Patrizia dank der verbesserten Profitabilität auf einem guten Weg zu den diesjährigen Gewinnzielen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
9.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.77 € 		Abst. Kursziel*:
40.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.58%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PATRIZIA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten