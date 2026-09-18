PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Patrizia mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe zuletzt betont, dass sein wachsendes Engagement in Infrastruktur-Projekte bei der Investorenbasis weiter auf eine hohe Nachfrage stoße, schrieb Kai Klose am Freitag. Er sieht Patrizia dank der verbesserten Profitabilität auf einem guten Weg zu den diesjährigen Gewinnzielen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.77 €
|
Abst. Kursziel*:
40.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.58%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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