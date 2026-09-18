PATRIZIA 6.34 CHF -0.16% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Patrizia mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe zuletzt betont, dass sein wachsendes Engagement in Infrastruktur-Projekte bei der Investorenbasis weiter auf eine hohe Nachfrage stoße, schrieb Kai Klose am Freitag. Er sieht Patrizia dank der verbesserten Profitabilität auf einem guten Weg zu den diesjährigen Gewinnzielen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.