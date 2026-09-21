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Geschäftsbeziehung 21.09.2026 11:22:00

Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal

Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal

Kühne+Nagel baut seine Geschäftsbeziehung mit Amazon mit einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit aus.

Kühne+Nagel hat eine langfristige strategische Zusammenarbeit mit dem Online-Riesen Amazon vereinbart. Diese solle die bereits heute bestehende Geschäftsbeziehung vertiefen und neue Möglichkeiten erschliessen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die potenziellen zusätzlichen Milliarden-Umsätze seien dabei insbesondere mit Blick auf den margenstarken Datacenter-Bereich positiv.

Die Zusammenarbeit umfasst laut den Angaben unter anderem Logistikdienstleistungen für die Infrastruktur des Cloudproviders Amazon Web Services (AWS) - vom Bau und der Inbetriebnahme der Anlagen über die laufende Wartung und Modernisierung bis hin zu Erweiterungsprojekten. Es ist das erklärte Ziel von Kühne+Nagel, in diesem Geschäftsbereich zu wachsen.

Milliardenpotenzial mit Amazon

Wie AWP aus Unternehmenskreisen erfahren hat, erwirtschaftet Kühne+Nagel schon heute mit Amazon einen Jahresumsatz im hohen dreistelligen Millionenbereich. Die jetzige Vereinbarung habe das Potenzial, den Umsatz mit diesem Kunden auf mehrere Milliarden zu steigern. Der Deal könne damit zu einer Beschleunigung des Geschäfts führen, heisst es bei Vontobel. Auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wertet die Vertiefung der Partnerschaft positiv.

Kühne+Nagel steigen an der SIX zeitweise 5,15 Prozent auf 226,80 Franken. Die Aktien hatten bereits zuvor im Jahresverlauf um gut ein Viertel zugelegt. Die Amazon-Aktie gewinnt daneben vorbörslich an der NASDAQ 0,88 Prozent auf 255,93 US-Dollar.

Amazon erhält Call-Option auf Kühne+Nagel-Aktien

Die Vereinbarung beinhaltet gemäss Communiqué ausserdem eine Call-Option auf bestehende Kühne+Nagel-Aktien, die an kommerzielle Meilensteine und Serviceleistungen über bis zu sieben Jahre gebunden ist. Zur Grössenordnung macht das Unternehmen keine Angaben. Laut Insidern kann Amazon aber höchstens eine einstellige Prozentzahl an Kühne+Nagel erwerben. Womöglich werde nicht einmal die meldepflichtige 3-Prozent-Schwelle überschritten.

Die mögliche Beteiligung wird von Börsianern als weiterer positiver Effekt der Vereinbarung gesehen. Sie könnte zugleich darauf hindeuten, dass Amazon seine eigenen Logistik-Ambitionen weniger stark forciert. Die Ankündigung von Amazon, das eigene Logistiknetzwerk künftig auch externen Firmen zur Verfügung zu stellen, hatte den Kühne+Nagel-Kurs im Frühjahr zeitweise belastet.

Mit der nun vereinbarten strategischen Zusammenarbeit und der möglichen Beteiligung an Kühne+Nagel könnte sich diese Einschätzung verändern. Ein Marktteilnehmer verwies darauf, dass Amazon angesichts der geplanten Beteiligung weniger Interesse daran haben dürfte, Kühne+Nagel mit einem eigenen Logistikangebot Konkurrenz zu machen.

Schindellegi (awp).

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