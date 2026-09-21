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Papier unter der Lupe 21.09.2026 10:28:44

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Volkswagen (VW) vz-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Volkswagen
72.19 CHF -2.21%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Zur "auf den ersten Blick harschen Gewinnwarnung" des Autobauers merkte Tim Rokossa in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung an, dass die Profitabilität bereinigt um 10 Milliarden Euro für Sonderposten fast die Markterwartungen erfülle. Die wichtigere Frage sei, was die Zusammensetzung der Sonderbelastungen über die strategischen Herausforderungen aussage. Die Abschreibungen für die Porsche AG seien indes ein erheblicher Rückschlag für die Erwartungen an einen der wichtigsten Vermögenswerte des Konzerns, und mit Blick auf die Probleme in China schwänden die Hoffnungen auf eine wesentliche Erholung. Die weiteren Restrukturierungsaufwendungen bestätigten lediglich die Komplexität des teuren Transformationsprozesses.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:12 Uhr um 0.6 Prozent auf 76.06 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 51.20 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 319’005 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 21.6 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 29.10.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 05:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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