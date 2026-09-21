Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’944 1.1%  SPI 19’743 1.2%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’576 1.1%  Euro 0.9444 0.0%  EStoxx50 6’319 1.3%  Gold 4’356 -0.6%  Bitcoin 69’532 4.1%  Dollar 0.8227 0.0%  Öl 101.4 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel
ams-OSRAM-Aktie mit Kurssprung: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Analyse: Buy-Bewertung für Volkswagen (VW) vz-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Analyse: DZ BANK bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Halten in neuer Analyse
Suche...
ETF Sparplan

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

6.17
CHF
-0.02
CHF
-0.36 %
12:02:15
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 09:55:54

TUI Buy

TUI
6.22 CHF 2.37%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Seine Schätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) entspreche ungefähr der Konsensprognose, die in der Mitte der Unternehmenszielspanne liege, schrieb Andre Juillard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Diese stamme noch aus dem April und sei mit den Quartalszahlen im August bestätigt worden. Der Reisekonzern hätte die Zielspanne ohne die Unsicherheit durch die Lage im Nahen Osten und den Ölpreis wohl schon präzisiert./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TUI AG Buy
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.53 € 		Abst. Kursziel*:
60.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.67%
Analyst Name::
Andre Juillard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten