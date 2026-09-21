TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Seine Schätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) entspreche ungefähr der Konsensprognose, die in der Mitte der Unternehmenszielspanne liege, schrieb Andre Juillard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Diese stamme noch aus dem April und sei mit den Quartalszahlen im August bestätigt worden. Der Reisekonzern hätte die Zielspanne ohne die Unsicherheit durch die Lage im Nahen Osten und den Ölpreis wohl schon präzisiert./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Buy
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.53 €
|
Abst. Kursziel*:
60.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.67%
|
Analyst Name::
Andre Juillard
|
KGV*:
-
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