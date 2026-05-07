Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vestas Wind Systems A-S Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen belassen. Zwar habe der Windanlagenbauer mit seinem ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, doch die Risiken nähmen zu, schrieb Vlad Sergievskii in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem verwies der Analyst auf den im Jahresvergleich um 60 Prozent gestiegenen Kapitalverbrauch, den überraschenden Rückgang der Durchschnittspreise trotz eines positiven Produktmixes oder auch die rückläufigen Auslieferungen im US-Onshore-Geschäft./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
80.00 DKK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
25.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
193.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
06.05.26
|Windanlagenbauer Vestas übertrifft Erwartungen (AWP)
|
05.05.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.04.26
|April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.03.26
|März 2026: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
28.02.26
|So schätzen die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im Februar 2026 ein (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.01.26
|Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:33
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07:27
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07:27
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|08:33
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|24.22
|4.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:21
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Underweight
|08:54
|
Barclays Capital
LANXESS Underweight
|08:53
|
Barclays Capital
Henkel vz. Equal Weight
|08:35
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|08:34
|
Barclays Capital
Ahold Delhaize Equal Weight
|08:34
|
Bernstein Research
Continental Market-Perform
|08:33
|
Bernstein Research
Michelin Outperform