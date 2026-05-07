LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen belassen. Zwar habe der Windanlagenbauer mit seinem ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, doch die Risiken nähmen zu, schrieb Vlad Sergievskii in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem verwies der Analyst auf den im Jahresvergleich um 60 Prozent gestiegenen Kapitalverbrauch, den überraschenden Rückgang der Durchschnittspreise trotz eines positiven Produktmixes oder auch die rückläufigen Auslieferungen im US-Onshore-Geschäft./ck/rob/mis;